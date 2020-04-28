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Основатель Baring Vostok Калви обжаловал арест своего имущества

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в крупном мошенничестве, обжаловал арест своего имущества. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили материалы жалобы на решение Басманного суда об аресте имущества Калви. Заседание суда назначено на 6 мая нынешнего года", - сказали агентству.

Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал все имущество Калви, в том числе квартиру и банковские счета, находящиеся в России.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Под домашним арестом по делу содержатся Калви, еще один из фигурантов - партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов. Партнер фонда Ваган Абгарян, директор ПКБ Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин находятся в СИЗО.

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