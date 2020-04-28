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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Захарова: регионы максимально подключились к вывозу россиян из-за рубежа

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у нее нет никаких пожеланий к работе в этом ключе

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Власти российских регионов прилагают максимальные усилия для организации возвращения граждан РФ на родину. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу РБК.

"Я не могу ничего сказать даже в виде пожеланий к регионам. Все подключились максимально", - сказала она.

Она привела в пример организацию прибывшего во вторник в Сургут из Бангкока рейса авиакомпании "Ютэйр". "Власти региона смогли сделать для своих граждан рейс бесплатным, нашли средства и возможности. Мало того, они не стали делить людей на своих и чужих, они приняли людей из очень многих регионов. Большое им спасибо", - добавила дипломат.

Оперативный штаб Югры по ситуации с коронавирусом сообщал, что 28 апреля в Сургут вывозным рейсом было запланировано прибытие 192 человек - туристов из нескольких регионов страны, которые не смогли вернуться ранее из-за жестких ограничительных мер и прекращения авиасообщения в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, это 104 жителя ХМАО, 55 человек из Тюменской области, 25 жителей Ямала и еще восемь жителей других регионов России.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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