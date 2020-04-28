В Севастополе продлят на две недели режим самоизоляции

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Севастополе, установленный до 30 апреля, будет продлен еще на две недели, сообщил во вторник во время совещания с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Михаил Развожаев.

"Главное, не допустить вспышки. И в этой связи режим самоизоляции мы ввели с 1 апреля. Это, на мой взгляд, позволило такую динамику сохранять. <…> Очевидно, что в предстоящие две недели мы будем сохранять режим самоизоляции", - сказал Развожаев, напомнив, что во вторник в городе подтверждено еще 36 случаев заражения, из-за чего число инфицированных удвоилось.