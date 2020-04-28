Патриарх Кирилл помолился об упокоении новопреставленных священнослужителей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за литургией во вторник молился об упокоении умерших в последнее время священников, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию и пасхальное поминовение усопших <...> в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. За литургией святейший владыка вознес молитву об упокоении новопреставленных священнослужителей Русской православной церкви", - говорится в сообщении.

Ранее источник в Московской патриархии сообщил ТАСС, что предположительно от коронавируса умер протодиакон Евгений Трофимов, служивший в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве. Настоятель этого собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 23 апреля на 71-м году жизни скончался от тяжелого воспаления легких клирик Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерей Владимир Верига.