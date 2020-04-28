Захарова: вывоз россиян будет продолжаться до восстановления регулярного авиасообщения

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Процесс вывоза российских граждан из-за границы в связи с пандемией коронавируса будет продолжаться, пока в мире не восстановится регулярное авиасообщение. Об этом во вторник в интервью телеканалу РБК заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда будет возобновлено регулярное сообщение, только тогда этот вопрос [возвращения россиян из-за границы] можно будет считать закрытым, когда люди смогут покупать билеты, как они обычно привыкли это делать, - сказала Захарова. - Кому-то мы можем сказать, что надо потерпеть, а кому-то мы так сказать не можем, потому что это - грудные дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с определенным набором заболеваний, разделенные семьи, разделенные географией".

Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.