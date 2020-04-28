Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 500 заразившихся коронавирусом в период с марта по 28 апреля выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 28 апреля с. г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается, в частности, в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 041 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 277 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 259 гражданских сотрудников.

Среди военнослужащих имеются два человека в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) доставлен в Москву, в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания.

По состоянию на 27 апреля в армии и военных учебных заведениях РФ было выявлено 2 389 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Лечение

В настоящее время 327 заболевших в вооруженных силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 217 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - восемь человек. Еще 408 человек изолированы на дому.

Из числа военнослужащих, курсантов и слушателей вузов Минобороны в госпиталях военного ведомства лечатся 378 человек, в изоляторах по месту службы - 536 человек, в гражданских медучреждениях - девять человек, в изоляции на дому - 118 человек. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны из числа преподавателей и воспитанников 18 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 66 - в изоляторах учебных заведений, девять человек лечатся в гражданских медучреждениях. 184 человек находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное.

Из числа гражданских служащих 29 проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 32 человек, изолированы на дому - 187 человек. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 11 человек.