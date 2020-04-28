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Пандемия коронавируса нового типа

Президент Татарстана поддержал инициативу создания движения для поддержки нуждающихся

Рустам Минниханов дал высокую оценку деятельности участников движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!"

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу создания регионального движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!" для поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента республики по итогам встречи Минниханова с добровольцами.

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"Президент Татарстана дал высокую оценку деятельности участников движения "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!", подчеркнув ее необходимость и своевременность. Рустам Минниханов отметил, что в сегодняшних непростых условиях важно заботиться не только о пожилых гражданах, но и оказать поддержку каждому нуждающемуся жителю Татарстана", - говорится в сообщении.

Минниханов выразил благодарность всем неравнодушным, старающимся поддержать тех, кто больше всего нуждается в помощи. Он напомнил, что в регионе будет реализована программа, в рамках которой более 55 тыс. наиболее нуждающихся жителей Татарстана получат продуктовые наборы. Эту работу организуют при финансовой поддержке банка "Ак Барс".

Планируется, что движение объединит усилия общественных организаций, добровольцев, бизнеса и властей. К нему присоединились организации, работа которых направлена на оказание помощи населению. Директор центра образования "Егоза" Наталья Реснянская, выступившая одним из инициаторов движения, отметила, что это позволит оказывать широкую социальную помощь в масштабах Татарстана, мобилизовав для этого ресурсы и проекты, вовлекая в деятельность как можно больше неравнодушных жителей.

"Это может быть совершенно разная помощь: финансовая, информационная, консультативная, оказание психологической поддержки и прочее", - цитирует ее пресс-служба президента республики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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