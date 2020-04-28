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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Карелии продлил время продажи алкоголя на три часа для сокращения очередей

В пяти районах региона также начать работу могут бани и сауны

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 апреля. /ТАСС/. Время продажи алкоголя в Карелии продлили с 16 до 19 часов вечера. Изменения связаны с недавними ограничительными мерами по количеству человек в торговых залах и сокращению очередей на кассах, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"Увеличение времени продажи алкоголя [с 16 до 19 часов] - это следствие ранее принятых решений. Со вчерашнего дня в Карелии действуют два нововведения: это один человек на 50 квадратных метров в магазине. Зачастую это означает, что в отделе должен находиться один человек. В связи с этим вчера продлили время работы магазинов с 7 утра до полуночи и, соответственно, это позволяет продлить время продажи алкоголя", - сказала собеседница агентства.

Помимо увеличения времени торговли алкоголем, глава региона внес еще ряд изменений в распоряжение о режиме повышенной готовности в республике. Рекомендацию о перевозке не более двух пассажиров в такси дополнили возможностью доставлять до четырех человек - членов одной семьи - по одному маршруту. Кроме того, в пяти районах, где уже ослаблен режим самоизоляции (Калевальский, Муезерский, Суоярвский, Пудожский и Беломорский) начать работу могут бани и сауны.

В то же время в новой редакции распоряжения внесен запрет на посещение туристами до 1 июня 2020 года природного парка "Валаамский архипелаг".

По данным оперативного штаба в Карелии по борьбе с коронавирусом, в республике подтверждены 63 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил один случай. В регионе действует режим повышенной готовности. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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