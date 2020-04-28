Богослужения в храмах Петербурга продолжатся без участия прихожан до особого распоряжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ продолжат проводить богослужения без участия прихожан до особого распоряжения, которое последует при улучшении эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
"Сегодня заканчивается срок действия предыдущего обращения митрополита к верующим, которым ограничивалось их участие в богослужениях. Но в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка остается сложной и угроза <...> не миновала, Санкт-Петербургской епархией принято решение последовать рекомендациям Московского патриархата и продлить до особого распоряжения действующий сейчас порядок проведения богослужений без участия прихожан", - сказала Родоманова.
Она подчеркнула, что 28 апреля православные отмечают Радоницу, день первого после Пасхи поминовения усопших, в епархии официальный выходной, и поэтому документ не может быть опубликован в этот день. Публикация обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к клирикам и мирянам епархии, в котором будет сказано о продлении этого порядка, ожидается в среду, добавила собеседница агентства.
В период действия в городе особых мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, организованы прямые трансляции богослужений из храмов епархии на их страницах в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и в YouTube, а также на сайте митрополии. В настоящее время в этом списке - более двух десятков храмов.