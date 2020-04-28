Богослужения в храмах Петербурга продолжатся без участия прихожан до особого распоряжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Храмы Санкт-Петербургской епархии РПЦ продолжат проводить богослужения без участия прихожан до особого распоряжения, которое последует при улучшении эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

"Сегодня заканчивается срок действия предыдущего обращения митрополита к верующим, которым ограничивалось их участие в богослужениях. Но в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка остается сложной и угроза <...> не миновала, Санкт-Петербургской епархией принято решение последовать рекомендациям Московского патриархата и продлить до особого распоряжения действующий сейчас порядок проведения богослужений без участия прихожан", - сказала Родоманова.