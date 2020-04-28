"Гемотест" начинает работать как референсная лаборатория по тестированию на коронавирус

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Гемотест" начинает работать в качестве референсной лаборатории Роспотребнадзора по проведению тестов на коронавирус, поэтому компания больше не должна отправлять биоматериал на подтверждающие тесты в лабораторию ведомства и может верифицировать результаты, полученные в других российских учреждениях. Об этом говорится в сообщении компании.

Как пояснили в компании, срок выполнения анализа на новый коронавирус в "Гемотесте" составляет три дня. Ранее компания, как и другие коммерческие лаборатории, была обязана при получении подозрительных результатов отправлять биоматериал на подтверждающие тесты в лабораторию Роспотребнадзора, что увеличивало сроки предоставления результатов пациентам до 10 дней.

Решение было принято ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора и управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам анализа качества выполнения первичных исследований на коронавирус коммерческими лабораториями. Компания будет ежедневно предоставлять в Роспотребнадзор информацию о количестве проведенных исследований и выявленных подтвержденных положительных результатов на вирус.

В настоящее время "Гемотест" принимает анализ на новую коронавирусную инфекцию в Москве, городах Московской области и Владикавказе. С 29 апреля компания вводит исследование в Челябинске, с 30 апреля - в Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Елизове (Камчатский край). С 1 мая пациентам Москвы и Московской области услуга будет оказываться не только в лабораторных отделениях, но и на дому.

Лаборатория "Гемотест" - федеральная медицинская компания, ежедневно выполняющая несколько десятков тысяч медицинских анализов. Компания проводит исследования на собственной технологической базе, включающей пять многопрофильных лабораторий.