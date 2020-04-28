Трамп заявил, что в США могут начать проверять пассажиров международных рейсов на COVID-19

"Мы рассматриваем эту возможность. И мы, возможно, сделаем это", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы примем это решение достаточно скоро", - добавил он.

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов могут обязать пассажиров международных авиарейсов проходить тестирование на коронавирус перед полетом, а также в обязательном порядке носить медицинские маски во время перелета. Об этом сообщил во вторник журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

При этом президент США обратил внимание на Бразилию, где, по его словам, ситуация с распространением коронавируса вызывает серьезные опасения. "В Бразилии, как вы знаете, достаточно серьезная вспышка. Они пошли другим путем, в отличие от остальных стран Южной Америки, и если вы посмотрите на графики, то вы увидите, что, к сожалению, произошло с Бразилией. Так что мы очень внимательно рассматриваем такую возможность", - подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп не исключал, что власти США могут ввести запрет на въезд иностранцев с территории Бразилии в связи с ухудшением там обстановки с распространением коронавируса.

Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр. 20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

В понедельник Минздрав Бразилии сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 66,5 тыс., умерли более 4,5 тыс. человек. В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных приближается к миллиону, умерли более 56 тыс. пациентов с коронавирусом.