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Пандемия коронавируса нового типа

В районах Ленобласти, где нет роста заражения, будут поэтапно снимать режим самоизоляции

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил при этом, что в районах со сложной ситуацией будут проводить карантинные мероприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области прорабатывают два варианта развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Ленинградской области, в некоторых районах региона, где нет прироста числа заразившихся, будут постепенно снимать режим самоизоляции, разрешая работу малого и среднего бизнеса.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Ленинградская область занимает десятое место по общему числу заразившихся среди регионов России. Всего в области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 781 человек, выздоровели 105.

"Ситуация в Ленинградской области разная, у нас есть районы, где ситуация абсолютно стабильная, и последние недели мы не наблюдаем там увеличения количества заболевших, более того, наши жители выздоравливают. В то же время у нас есть территория, где, к сожалению, ситуация остается напряженной. <…> В течение майских праздников мы подготовим два плана развития ситуации в Ленинградской области. С одной стороны, мы пойдем на поэтапное снятие режима самоизоляции по тем районам, где ситуация стабильная и спокойная, разрешим работать и малому, и среднему бизнесу, и индивидуальным предпринимателям", - процитировала пресс-служба слова губернатора области Александра Дрозденко.

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По словам губернатора, в тех районах, где ситуация сложная, будут проводить карантинные мероприятия.

"Мы по некоторым территориям будем ужесточать режим самоизоляции для того, чтобы заболевание не распространялось дальше", - сказал Дрозденко.

Он также отметил, что с учетом анализа ситуации при сохранении существующих тенденций рассматриваются возможности постепенной отмены ограничительных мер в ряде районов с низким уровнем заболеваемости после 12 мая. Ежедневное количество заразившихся в регионе не превышает 43 случаев в день. При этом ежедневно выполняется до 1700 тестов в сутки, расширен перечень допущенных к работе организаций, обеспечивается контроль за соблюдением санитарного режима.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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