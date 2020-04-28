В районах Ленобласти, где нет роста заражения, будут поэтапно снимать режим самоизоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области прорабатывают два варианта развития ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Ленинградской области, в некоторых районах региона, где нет прироста числа заразившихся, будут постепенно снимать режим самоизоляции, разрешая работу малого и среднего бизнеса.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Ленинградская область занимает десятое место по общему числу заразившихся среди регионов России. Всего в области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 781 человек, выздоровели 105.

"Ситуация в Ленинградской области разная, у нас есть районы, где ситуация абсолютно стабильная, и последние недели мы не наблюдаем там увеличения количества заболевших, более того, наши жители выздоравливают. В то же время у нас есть территория, где, к сожалению, ситуация остается напряженной. <…> В течение майских праздников мы подготовим два плана развития ситуации в Ленинградской области. С одной стороны, мы пойдем на поэтапное снятие режима самоизоляции по тем районам, где ситуация стабильная и спокойная, разрешим работать и малому, и среднему бизнесу, и индивидуальным предпринимателям", - процитировала пресс-служба слова губернатора области Александра Дрозденко.