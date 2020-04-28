Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая. При этом непродовольственные магазины в отдельно стоящих зданиях смогут начать работу с 29 апреля, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что в зависимости от того, как будет складываться ситуация в регионе, а также решений на федеральном уровне, режим самоизоляции в области может быть смягчен с 29 апреля.

"По итогам совещания у президента нами было принято решение продлить режим самоизоляции на территории Калининградской области по 11 мая включительно. <...> Единственное послабление, которое мы вводим с завтрашнего дня, - мы позволим работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход", - сообщили в штабе, подчеркнув, что работа таких магазинов возможно только при соблюдении всех мер санитарной безопасности.