Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая. При этом непродовольственные магазины в отдельно стоящих зданиях смогут начать работу с 29 апреля, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Ранее губернатор области Антон Алиханов сообщил, что в зависимости от того, как будет складываться ситуация в регионе, а также решений на федеральном уровне, режим самоизоляции в области может быть смягчен с 29 апреля.
"По итогам совещания у президента нами было принято решение продлить режим самоизоляции на территории Калининградской области по 11 мая включительно. <...> Единственное послабление, которое мы вводим с завтрашнего дня, - мы позволим работать магазинам непродовольственных товаров, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях и имеют отдельный вход", - сообщили в штабе, подчеркнув, что работа таких магазинов возможно только при соблюдении всех мер санитарной безопасности.
Работа парикмахерских, салонов красоты, крупных торговых центров может быть возобновлена после 11 мая, если это позволит эпидемическая ситуация в области, добавили в штабе.
В настоящее время при условии соблюдения мер санитарной безопасности в области работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль. Действует масочный режим, гражданам, направляющимся на работу, необходимо иметь соответствующие справки от работодателей.
По данным регионального штаба, на 28 апреля в Калининградской области подтверждено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, трое мужчин умерли. На наличие инфекции в общей сложности протестирован 16 451 человек, под медицинским наблюдением остаются 2 083 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.