WP: более миллиона человек заразились коронавирусом в США

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post , которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в штате Нью-Йорк - 295 106. За ним идут Нью-Джерси (113 856) и Массачусетс (56 462). При этом федеральные власти рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

В мире количество зарегистрированных случаев заражения превышает 3 млн.