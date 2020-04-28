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Пандемия коронавируса нового типа
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WP: более миллиона человек заразились коронавирусом в США

По данным издания, в США зафиксировано около одной трети всех мировых случаев заражения
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© AP Photo/John Minchillo

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников.

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Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в штате Нью-Йорк - 295 106. За ним идут Нью-Джерси (113 856) и Массачусетс (56 462). При этом федеральные власти рекомендуют штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан.

В мире количество зарегистрированных случаев заражения превышает 3 млн.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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