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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у восьми сотрудников Курского интерната для ветеранов войны

Заразившихся изолировали

ТАСС, 28 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда. Учреждение работает в режиме госпиталя, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

"По информации управления Роспотребнадзора по Курской области, у восьми сотрудников Курского дома-интерната ветеранов войны и труда были получены положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. <...> По предписанию главного санитарного врача Курской области учреждение функционирует в режиме инфекционного госпиталя после выявления первого заболевшего с 16 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

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Заразившиеся сотрудники изолированы, определен круг контактных лиц. Персонал дома-интерната обеспечен средствами индивидуальной защиты, проведена специальная обработка помещения.

По данным комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области, в доме-интернате проживает 226 человек. Они размещены в разных комнатах, состояние оценивается медиками как стабильное.

В Курской области выявлено 590 заразившихся коронавирусной инфекцией, из них 66 человек выздоровели, шестеро умерли.

Теги
РоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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