В Подмосковье продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 11 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Действующие в Московской области ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлятся до 11 мая. Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.

"С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. <...> Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. <...> Приостановить с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в постановлении. Как пояснили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, постановлением продлеваются все установленные ранее ограничения. С 29 марта в Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции.

Кроме того, согласно постановлению, в регионе будет приостановлено дистанционное обучение в период с 1 по 11 мая включительно.