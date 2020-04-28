В Подмосковье продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 11 мая

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Действующие в Московской области ограничительные меры, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, продлятся до 11 мая. Соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на сайте регионального правительства.
"С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. <...> Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. <...> Приостановить с 28 марта 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", - говорится в постановлении. Как пояснили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, постановлением продлеваются все установленные ранее ограничения. С 29 марта в Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции.
Кроме того, согласно постановлению, в регионе будет приостановлено дистанционное обучение в период с 1 по 11 мая включительно.
В документе также поясняется, что организация отдыха граждан и иных подобных мероприятий, в том числе в рамках региональной программы для старшего поколения "Активное долголетие", переносится на срок не ранее 1 августа.
В регионе также приостановили организацию детского оздоровительного отдыха летом на базе школ. "Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении. В 2019 году на базе образовательных организаций Московской области было организовано свыше 1,1 тыс. лагерей.
В Подмосковье, по данным федерального оперативного штаба, общее количество заразившихся коронавирусом составляет на данный момент 10 231 человек, 74 человека умерли. Регион находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.