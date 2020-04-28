Эксперты: онлайн-обучение не заменит очное, но часть предметов можно изучать дистанционно

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения не заменит традиционного очного, живое общение учителя с учениками останется приоритетным. При этом часть предметов все же можно будет в будущем изучать онлайн, считают опрошенные во вторник ТАСС эксперты.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение.

По мнению доктора педагогических наук, члена-корреспондента Российской академии образования и заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, развитие дистанционного формата обучения после завершения пандемии будет продолжаться, но полноценной замены очных уроков не произойдет. "Если говорить о будущем, то все это даром не пройдет. И, конечно, будут живые уроки. Какие-то вещи можно перенести в онлайн, можно послать урок ученикам, чтобы они дома его посмотрели и чтобы поработали с дополнительным материалом. Какие-то темы вообще можно перенести на дистанционное обучение", - считает Ямбург.

Как отметил директор Президентского физико-математического лицея №239 из Санкт-Петербурга Максим Пратусевич, элементы дистанционного обучения станут повседневностью. Но, уверен он, останутся учебные предметы, которые в онлайн-формат перенести сложно, поскольку они требуют практики. Это, например, физика, химия, физкультура. "С музыкой как раз легче, ведь не нужно играть на музыкальных инструментах, можно просто слушать, рассуждать, для этого можно обойтись без инструментов", - отметил Пратусевич.

Кроме того, дистанционный формат работы позволил иначе взглянуть на некоторые организационные моменты. "Все узнали, что такое видеоконференция, научились пользоваться Zoom, что такое онлайн-курсы узнали, то есть люди получили какой-то инструментарий. Наши учителя уже говорят, что можно в Zoom проводить родительские собрания. В Zoom можно проводить и индивидуальные консультации или на уроке включать конференцию, а заболевший ученик таким образом может присутствовать виртуально", - добавил Пратусевич.

Уникальный опыт

Оба собеседника агентства согласны, что сейчас уникальный период для системы образования, так как идет накопление опыта, методических материалов.

"Что такое в шестых классах подготовить онлайн-урок? Это надо сделать дизайн, это совершенно другая презентация, это и сжатое время, потому что детям нельзя посадить глаза. В начальной школе урок не может проходить более 20 минут, в основной школе - 30, старшей - 35. И люди работают так", - пояснил Ябмург. Он добавил, что, например, у московских учителей с этим проблем нет, поскольку кадры подготовлены, все педагоги прошли обучение и умеют делать сценарии уроков.

Пратусевич добавил, что во всем мире идет наработка опыта организации школьных уроков в дистанционном формате. "То, что в таком шоковом режиме "рванули рычаг" и начали работать, я считаю, что и слава богу, что хоть как-то это работает", - добавил собеседник агентства.

Эксперты согласны, что где-то все же остаются проблемы с инфраструктурой, однако изменения, привнесенные дистанционным форматом работы, никуда не исчезнут после завершения пандемии. "Уже от этого не уйти, это XXI век. Пора уже понять, что жизнь такой, как была, уже не будет. Это не значит, что она будет хуже. Мне кажется, она будет интересней", - отметил Ябмург.