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Пандемия коронавируса нового типа

СПбГУ сократил число государственных итоговых экзаменов из-за ситуации с коронавирусом

Решение приняли на основании данных исследования психологического климата у студентов, проведенного в университете во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приняло решение об отмене госэкзаменов для тех обучающихся, которые будут защищать выпускную квалификационную работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза во вторник.

Ранее, 16 апреля, в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что российские вузы могут самостоятельно принимать решение о сокращении или отмене государственных экзаменов в условиях пандемии.

"Итоговый экзамен не будет проводиться для обучающихся тех программ, где, помимо него, в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) также предусмотрена защита выпускной квалификационной работы", - говорится в сообщении. Как поясняет пресс-служба вуза, такое решение было принято на основании данных исследования психологического климата у студентов, проведенного в университете во время пандемии.

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"Исследование показало, что студенты выпускных курсов испытывают наибольшую тревогу в связи с предстоящими экзаменами. В числе самых распространенных страхов - невозможность установить эмоциональный контакт с экзаменатором, а также возможные технические проблемы, из-за которых не удастся в полной мере продемонстрировать уровень своей подготовки, что помешает получить в этом году диплом университета", - процитировали в пресс-службе первого проректора по учебной и методической работе СПбГУ Марину Лаврикову.

В СПбГУ в текущем учебном году сдавать ГИА в формате итогового экзамена будут юристы - бакалавры и ординаторы, поскольку защиты выпускной квалификационной работы их программа не требует, отмечается в сообщении.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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