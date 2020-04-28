СПбГУ сократил число государственных итоговых экзаменов из-за ситуации с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) приняло решение об отмене госэкзаменов для тех обучающихся, которые будут защищать выпускную квалификационную работу. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой вуза во вторник.

Ранее, 16 апреля, в пресс-службе Минобрнауки сообщили, что российские вузы могут самостоятельно принимать решение о сокращении или отмене государственных экзаменов в условиях пандемии.

"Итоговый экзамен не будет проводиться для обучающихся тех программ, где, помимо него, в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) также предусмотрена защита выпускной квалификационной работы", - говорится в сообщении. Как поясняет пресс-служба вуза, такое решение было принято на основании данных исследования психологического климата у студентов, проведенного в университете во время пандемии.