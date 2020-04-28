Четвертый роддом в Петербурге возобновил работу после карантина по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Родильный дом № 17 в Санкт-Петербурге возобновил прием пациенток после временного закрытия на карантин из-за коронавируса у одного из сотрудников, сообщается во вторник в сообществе учреждения "ВКонтакте".

"Наш роддом вновь открыт для приема рожениц! Сегодня возобновили свою работу дородовое, родильное, послеродовое отделения, а также отделение пренатальной диагностики. Прием беременных осуществляется как в плановом, так и в экстренном порядке", - говорится в сообщении.

Как рассказал главный врач учреждения Антон Михайлов, в роддоме провели полную санитарную обработку. На настоящий момент ни у одного сотрудника не выявлено заражения коронавирусом.

Ранее на карантин в Петербурге также закрывались родильные дома № 10, № 16 и № 18, все они возобновили работу. Роддом №16 теперь принимает только пациенток с ОРВИ, гриппом и тех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.

Из-за коронавируса закрылись на карантин НИИ им. Вредена, отделение городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Также на карантине детское отделение Петербургского городского онкологического центра, хирургическое отделение Городского клинического онкодиспансера, клиника им. Пирогова СПбГУ. Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрылись на карантин из-за случаев коронавируса.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3436 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 544 человека, умерли 27.