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Пандемия коронавируса нового типа

Около 200 тыс. защитных медицинских костюмов прибыло из Китая в Москву

Средства индивидуальной защиты из Китая общей стоимостью 420 млн рублей будут направлены в больницы Москвы и Подмосковья

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет с 200 тыс. защитных костюмов для врачей Москвы и области прибыл из Китая в столичный аэропорт Внуково. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Внуково.

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"В аэропорт Внуково прибыл специальный борт из Тяньзиня (Китай) с 200 тыс. защитных костюмов для персонала больниц Московского региона. Доставку груза организовали компании АФК "Система" и ГК "Медси" в рамках масштабной социальной акции #СтранаБезВируса"", - говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что самолетом прибыло 70 тонн груза общей стоимостью около 420 млн рублей. 175 единиц средств индивидуальной защиты из Китая будет направлено в городские больницы Москвы и государственные медицинские учреждения области. Еще часть костюмов отправится в клиническую больницу "Медси" на Пятницком шоссе, которая первой из частных стационарных клиник организовала прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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