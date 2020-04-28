Около 200 тыс. защитных медицинских костюмов прибыло из Китая в Москву

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Самолет с 200 тыс. защитных костюмов для врачей Москвы и области прибыл из Китая в столичный аэропорт Внуково. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Внуково .

"В аэропорт Внуково прибыл специальный борт из Тяньзиня (Китай) с 200 тыс. защитных костюмов для персонала больниц Московского региона. Доставку груза организовали компании АФК "Система" и ГК "Медси" в рамках масштабной социальной акции #СтранаБезВируса"", - говорится в сообщении аэропорта.

Уточняется, что самолетом прибыло 70 тонн груза общей стоимостью около 420 млн рублей. 175 единиц средств индивидуальной защиты из Китая будет направлено в городские больницы Москвы и государственные медицинские учреждения области. Еще часть костюмов отправится в клиническую больницу "Медси" на Пятницком шоссе, которая первой из частных стационарных клиник организовала прием пациентов с коронавирусной инфекцией.