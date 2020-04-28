Жители Петербурга смогут беспрепятственно проехать на дачи в Ленобласти в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Петербургские дачники смогут беспрепятственно проехать на майские праздники на свои участки в Ленинградской области, но им рекомендовано не останавливаться в других населенных пунктах и соблюдать санитарную безопасность. Об этих мерах договорились губернаторы двух соседних регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко и разъяснили порядок на своих страницах в социальных сетях.

"На майские праздники в Ленинградской области не планируется усиления контрольных мероприятий, у нас не будет пропусков, и все движение по федеральным и региональным трассам будет открыто. У нас будут проходить отдельные карантинные мероприятия по населенным пунктам, где сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Мы там будем проводить дезинфекцию, патрулирование, а также контроль за работой торговых точек и предприятий", - сообщил Дрозденко во вторник в видеообращении на своей странице в Instagram.