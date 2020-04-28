Жители Петербурга смогут беспрепятственно проехать на дачи в Ленобласти в праздники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Петербургские дачники смогут беспрепятственно проехать на майские праздники на свои участки в Ленинградской области, но им рекомендовано не останавливаться в других населенных пунктах и соблюдать санитарную безопасность. Об этих мерах договорились губернаторы двух соседних регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко и разъяснили порядок на своих страницах в социальных сетях.
"На майские праздники в Ленинградской области не планируется усиления контрольных мероприятий, у нас не будет пропусков, и все движение по федеральным и региональным трассам будет открыто. У нас будут проходить отдельные карантинные мероприятия по населенным пунктам, где сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Мы там будем проводить дезинфекцию, патрулирование, а также контроль за работой торговых точек и предприятий", - сообщил Дрозденко во вторник в видеообращении на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
О безопасности на майских праздниках. ⚡в #ленобласть нет пропусков, передвижение на дачу и домой - свободное; ⚡в населённых пунктах с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости продолжатся карантинные мероприятия и контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора; ⚡продовольственные магазины вдоль федеральных и региональных трасс будут закрыты для проведения санитарных мероприятий 30 апреля с 16.00 до 22.00. Подробности и перечень населенных пунктов на сайте правительства.В остальные дни режим работы - без изменений; ⚡режим самоизоляции и нерабочих дней действует до 11 мая; ⚡⚡⚡Берегите себя и близких! Будьте здоровы! #майские #дрозденко
Беглов подтвердил, что на дачу ехать можно. "Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, - не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке - сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции", - написал губернатор Петербурга в соцсети "ВКонтакте".
Чтобы обеспечить безопасность дачников, которые поедут на участки в электричках, Северо-Западная пригородная пассажирская компания РЖД по договоренности с губернатором Ленинградской области скорректирует расписание под большее количество поездов. Это позволит избежать долгого ожидания поезда на платформах и соблюдать безопасную дистанцию в вагонах.
Президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах РФ, отметил, что многие люди планировали провести майские праздники на дачных и садовых участках, и так и нужно сделать. При этом он призвал проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.