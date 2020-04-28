{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жители Петербурга смогут беспрепятственно проехать на дачи в Ленобласти в праздники

Губернатор города Александр Беглов отметил, что при этом дачники должны не совершать остановок по пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Петербургские дачники смогут беспрепятственно проехать на майские праздники на свои участки в Ленинградской области, но им рекомендовано не останавливаться в других населенных пунктах и соблюдать санитарную безопасность. Об этих мерах договорились губернаторы двух соседних регионов Александр Беглов и Александр Дрозденко и разъяснили порядок на своих страницах в социальных сетях.

"На майские праздники в Ленинградской области не планируется усиления контрольных мероприятий, у нас не будет пропусков, и все движение по федеральным и региональным трассам будет открыто. У нас будут проходить отдельные карантинные мероприятия по населенным пунктам, где сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Мы там будем проводить дезинфекцию, патрулирование, а также контроль за работой торговых точек и предприятий", - сообщил Дрозденко во вторник в видеообращении на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

О безопасности на майских праздниках. ⚡в #ленобласть нет пропусков, передвижение на дачу и домой - свободное; ⚡в населённых пунктах с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости продолжатся карантинные мероприятия и контроль за соблюдением предписаний Роспотребнадзора; ⚡продовольственные магазины вдоль федеральных и региональных трасс будут закрыты для проведения санитарных мероприятий 30 апреля с 16.00 до 22.00. Подробности и перечень населенных пунктов на сайте правительства.В остальные дни режим работы - без изменений; ⚡режим самоизоляции и нерабочих дней действует до 11 мая; ⚡⚡⚡Берегите себя и близких! Будьте здоровы! #майские #дрозденко

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)

Беглов подтвердил, что на дачу ехать можно. "Единственное условие, которое мы обсудили с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, - не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины. На самом участке - сократить все контакты с соседями и поддерживать режим самоизоляции", - написал губернатор Петербурга в соцсети "ВКонтакте".

Чтобы обеспечить безопасность дачников, которые поедут на участки в электричках, Северо-Западная пригородная пассажирская компания РЖД по договоренности с губернатором Ленинградской области скорректирует расписание под большее количество поездов. Это позволит избежать долгого ожидания поезда на платформах и соблюдать безопасную дистанцию в вагонах.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах РФ, отметил, что многие люди планировали провести майские праздники на дачных и садовых участках, и так и нужно сделать. При этом он призвал проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Севастополе продлят на две недели режим самоизоляции
При этом врио губернатора Михаил Развожаев отметил необходимость возобновить работу некоторых предприятий, так как в противном случае будет невозможно компенсировать их убытки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС