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Друг Надежды Бабкиной сообщил, что ее выпишут через 10 дней

Раннее народную артистку РСФСР госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Врачи планируют выписать народную артистку РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежду Бабкину, госпитализированную ранее с пневмонией, через 7-10 дней. Об этом ТАСС сообщил во вторник ее друг, музыкант Евгений Гор.

"Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой", - написал Гор на странице в Instagram.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.

Теги
Бабкина, Надежда Георгиевна
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