В Нижнем Новгороде умер заместитель главврача больницы, заразившийся коронавирусом

"Ушел из жизни Алексей Иванович Аристов, заместитель главного врача Нижегородской городской больницы № 33. Настоящий профессионал и человек. Доктор Аристов заразился новой коронавирусной инфекцией, исполняя свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасным вирусом", - написал Мелик-Гусейнов.

ТАСС, 28 апреля. Заместитель главврача нижегородской больницы № 33 Алексей Аристов, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, умер, сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Facebook .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Он отметил, что Аристова не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Кроме того, в Нижегородской области умер водитель автомобиля скорой помощи и его супруга.

В области, по состоянию на 28 апреля, подтверждено 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 человек выписаны после выздоровления, 12 пациентов умерли.