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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижнем Новгороде умер заместитель главврача больницы, заразившийся коронавирусом

В регионе также умерли водитель автомобиля скорой помощи и его супруга

ТАСС, 28 апреля. Заместитель главврача нижегородской больницы № 33 Алексей Аристов, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией, умер, сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем аккаунте в Facebook.

"Ушел из жизни Алексей Иванович Аристов, заместитель главного врача Нижегородской городской больницы № 33. Настоящий профессионал и человек. Доктор Аристов заразился новой коронавирусной инфекцией, исполняя свой врачебный долг, находясь на передовой в борьбе со смертельно опасным вирусом", - написал Мелик-Гусейнов.

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Он отметил, что Аристова не удалось спасти, несмотря на все усилия врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Кроме того, в Нижегородской области умер водитель автомобиля скорой помощи и его супруга.

В области, по состоянию на 28 апреля, подтверждено 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 человек выписаны после выздоровления, 12 пациентов умерли.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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