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Пандемия коронавируса нового типа

Умершие от коронавируса пакистанские врачи получат статус мученика за веру

Их семьям выплатят от 3 до 10 млн рупий

ИСЛАМАБАД, 28 апреля. /ТАСС/. Пакистанские медицинские работники, потерявшие жизнь в борьбе с коронавирусом, получат статус шахида (мученика за веру - прим. ТАСС). Об этом во вторник заявил специальный помощник премьер-министра по вопросам здравоохранения Зафар Мирза, передает Radio Pakistan.

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"Правительство Пакистана очень серьезно относится к охране здоровья и безопасности медицинских работников, которые борются с COVID-19, - рассказал Мирза. - Кабинет министров постановил, что медицинским работникам, отдавшим свою жизнь борьбе с коронавирусом, будет присвоен статус шахида".

"Пакет помощи [семьям погибших] включает выплату от 3 до 10 млн рупий (от $18 600 до $62 100) в зависимости от должности работника", - пояснил спецпомощник, отметив, что семьи погибшего также будут получать полную пенсию. "Программа помощи начнет действовать в Исламабадском столичном регионе, Гилгит-Балтистане и Джамму и Кашмире", - добавил чиновник.

По всему Пакистану коронавирусом заразились уже более 150 врачей и медсестер. Работники здравоохранения регулярно жалуются властям на нехватку средств индивидуальной защиты в больницах. В начале апреля порядка 50 врачей были задержаны в Кветте на несанкционированной акции протеста, вызванной нехваткой защитных очков для медперсонала в больницах провинции.

Согласно данным, опубликованным на правительственном портале, посвященном коронавирусу, на данный момент в Пакистане выявлены 14 514 случаев заражения, по меньшей мере 3 233 инфицированных выздоровели, 312 человек умерли. В условиях пандемии Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране действует режим самоизоляции.

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ПакистанПандемия коронавируса нового типа
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