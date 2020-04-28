В Мурманской области создан запас аппаратов ИВЛ и коек для пациентов с коронавирусом

"Сегодня утром последний тот минимум [аппаратов] ИВЛ, который нам необходим, они пришли и сейчас находятся на нашей территории. <…> Медперсонал у нас готов полностью, запас лекарств и средств индивидуальной защиты, несмотря на все сложности, благодаря активной координации крупных промышленных компаний, Минпрома, федерального штаба нам удалось накопить, и запас соответствующий у нас есть", - сказал Чибис.

МУРМАНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Необходимый минимальный запас аппаратов ИВЛ, медикаментов, лекарств и средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией создан в Мурманской области при поддержке крупных промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

Он добавил, что в регионе не останавливают эту работу, продолжая развертывание дополнительных мощностей и коек для лечения коронавирусной инфекции. По данным регионального минздрава, в Мурманской области общий коечный фонд для лечения коронавирусной инфекции составляет 643 койки, это в 1,7 раза выше рекомендованного Минздравом РФ минимума, в том числе 273 койки снабжены кислородом, из них 115 - с аппаратами ИВЛ, ожидается поставка еще 23.

"Это было непросто, потому что искали и оборудование, и необходимые ресурсы. Но благодаря поддержке крупных компаний, я хочу поблагодарить коллег: и "Новатэк", и "Норникель", и "ФосАгро", мы необходимые койки обеспечили", - уточнил глава региона.

Специализированное инфекционное отделение на 62 койки, 42 из которых с подачей кислорода, четыре - с аппаратами ИВЛ, открылось в Центральной районной больнице Мончегорска, где дочерняя компания "Норникеля" является градообразующим предприятием. В обустройство больницы, приобретение необходимого оборудования и медицинской техники "Норникель" вложил 250 млн рублей.

Ранее планировалось оборудовать 122 койки с кислородной подводкой в Мурманской областной клинической больнице им. П. А. Баяндина. Это стало результатом договоренности губернатора Мурманской области с компанией "Новатэк". В Апатитско-Кировском районе помощь в приобретении тестов, медицинского оборудования, средств защиты оказала компания "Фосагро".