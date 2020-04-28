Вывозной рейс из Тель-Авива с 300 гражданами России прибыл в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находится около 300 граждан России, не сумевших вылететь из Израиля по запланированному графику из-за пандемии коронавируса и прерванного международного авиасообщения, совершил посадку в петербургском аэропорту Пулково, сообщили ТАСС в управляющей авиаузлом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Рейс вылетел во вторник днем из аэропорта Бен-Гуриона вблизи Тель-Авива. Он стал единственным, который отправился из главного израильского аэропорта в этот день. В списке пассажиров на момент вылета значилось порядка 300 человек, около трети из них находились в Израиле, по данным российских дипломатов, по медицинским целям.

Планируется, что после посадки в Петербурге и высадки части пассажиров самолет направится в Москву.