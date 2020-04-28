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Пандемия коронавируса нового типа

В Новгородской области к 11 мая подготовят поэтапный план снятия ограничений в экономике

Глава региона Андрей Никитин также заявил о необходимости продлить режим самоизоляции для граждан из-за роста числа заразившихся коронавирусом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил к 11 мая подготовить программу поэтапного снятия ограничительных мер в экономической деятельности, введенных в области из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Я бы хотел поручить экономическому блоку совместно с Роспотребнадзором к 11 мая подготовить поэтапный план снятия ограничений в экономической деятельности. Он должен строиться исключительно на той динамике заболеваемости коронавирусом в регионе, которая у нас будет по факту", - сказал Никитин на заседании оперативного штаба во вторник.

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В Новгородской области действует режим самоизоляции для всех категорий граждан до 30 апреля. До этого времени закрыты рестораны и кафе, торговые центры, туристические объекты и музеи. Между тем региональные власти в апреле постепенно разрешали возобновлять работу некоторым промышленным производствам, предприятиям сельского хозяйства, строительства.

Также на заседании Никитин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции для граждан из-за роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, власти региона в ближайшие дни рассмотрят предложения, внесенные региональным управлением Роспотребнадзора, по борьбе с коронавирусом в Чудовском и Маловишерском районах. Они входят в тройку муниципальных образований с наибольшим числом зарегистрированных случаев коронавируса. Среди основных рекомендаций - ограничить въезд и выезд автомобильным и железнодорожным транспортом гражданам, не имеющим регистрации по месту жительства или месту пребывания в границах Чудовского и Маловишерского районов.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 28 апреля в Новгородской области зарегистрировано 254 (плюс 10 за последние сутки) случая заражения коронавирусом. 18 выздоровевших жителя региона выписаны из больницы, три пациента, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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