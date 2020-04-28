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Источник: вpиo главы Пермского края будет курировать строительство в регионе

По данным источника во властных структурах региона, Дмитрий Махонин будет курировать строительный блок до выборов губернатора

ПЕРМЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин возьмет строительство в регионе под личный контроль после увольнения по собственному желанию первого вице-премьера Михаила Сюткина. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник во властных структурах региона.

"Дмитрий Николаевич Махонин будет курировать строительный блок до выборов губернатора", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, в отсутствие профильного вице-премьера ответственность за реализацию строительных и инфраструктурных проектов перед губернатором будут нести министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров и министр транспорта Николай Уханов.

Ранее курировавший строительство в Прикамье Сюткин написал заявление об увольнении по собственному желанию, 24 апреля стал его последним рабочим днем в краевом правительстве. Днем ранее в его кабинете полиция провела обыски. Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в 2019 году по факту хищения денежных средств при строительстве нового зоопарка в Перми.

Теги
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий Николаевич
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