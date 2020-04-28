Эксперт: режим самоизоляции все еще необходим, но меры не будут одинаковыми по всей стране

"Это была неожиданная пандемия с очень неожиданным вирусом. Поэтому любая государственная машина должна была успеть среагировать и подстроиться под этот вызов. Мы видим, что те меры, которые были введены, на самом деле позволили не выйти на какие-то пиковые показатели относительно других стран", - сказал эксперт. С другой стороны, добавил он, это дало время для переоснащения медицинских учреждений под новые условия, включая поставку аппаратов ИВЛ и достаточное обеспечение больниц лекарствами.

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Продление карантинных мер и режима самоизоляции до 11 мая необходимо для защиты населения от распространения коронавирусной инфекции, однако президент РФ Владимир Путин предостерег глав регионов от принятия избыточных мер. Такой комментарий во вторник в беседе с ТАСС дал политолог, ведущий преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

"Тем не менее все понимают, что этот баланс может быть нарушен. Если сейчас вдруг будет сорван этот режим самоизоляции, то количество людей, которые одновременно попадут в больницы уже с осложненными проявлениями болезни, может превысить медицинские возможности. То есть медики просто не смогут физически их защитить", - обратил внимание он.

Политолог добавил, что в связи с этим и было принято решение объявить период с 6 по 8 мая нерабочим. "Вместе с тем президент сказал, что губернаторы должны внимательно следить, где и что у них происходит, и не принимать избыточных мер. Если нет очага заражения, то нет смысла закрывать малые и средние предприятия, надо ввести режимы санитарного контроля, обучить персонал, но не закрывать", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в этом вопросе очень многое зависит от глав регионов. Баширов также выразил мнение, что сейчас "забота о малых и средних предприятиях стоит в фокусе" у федеральных властей.

В целом, уверен Баширов, "все больше и больше людей осознают, что это [коронавирус] страшная угроза, и они понимают, что лучше потерпеть, лучше потерять какие-то деньги, чем потерять жизнь". Политолог добавил, что некоторые граждане сейчас прибегают к гораздо более жестким мерам самоизоляции, чем рекомендуют власти. "Это и коллективный контроль, что больше ощущается в малых и средних городах, - уточнил эксперт. - Так что поддержка этих действий [ограничений в связи с распространением коронавируса] населением безусловна, на мой взгляд".

Согласно опубликованным во вторник результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян (60%) поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса.

Решения президента

Путин во вторник объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11-го числа включительно. Глава государства также заявил, что начать подготовку к возвращению России к нормальной жизни необходимо уже сейчас. В течение недели должны быть подготовлены рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.