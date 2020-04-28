Эксперт: режим самоизоляции все еще необходим, но меры не будут одинаковыми по всей стране

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Продление карантинных мер и режима самоизоляции до 11 мая необходимо для защиты населения от распространения коронавирусной инфекции, однако президент РФ Владимир Путин предостерег глав регионов от принятия избыточных мер. Такой комментарий во вторник в беседе с ТАСС дал политолог, ведущий преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.
"Это была неожиданная пандемия с очень неожиданным вирусом. Поэтому любая государственная машина должна была успеть среагировать и подстроиться под этот вызов. Мы видим, что те меры, которые были введены, на самом деле позволили не выйти на какие-то пиковые показатели относительно других стран", - сказал эксперт. С другой стороны, добавил он, это дало время для переоснащения медицинских учреждений под новые условия, включая поставку аппаратов ИВЛ и достаточное обеспечение больниц лекарствами.
"Тем не менее все понимают, что этот баланс может быть нарушен. Если сейчас вдруг будет сорван этот режим самоизоляции, то количество людей, которые одновременно попадут в больницы уже с осложненными проявлениями болезни, может превысить медицинские возможности. То есть медики просто не смогут физически их защитить", - обратил внимание он.
Политолог добавил, что в связи с этим и было принято решение объявить период с 6 по 8 мая нерабочим. "Вместе с тем президент сказал, что губернаторы должны внимательно следить, где и что у них происходит, и не принимать избыточных мер. Если нет очага заражения, то нет смысла закрывать малые и средние предприятия, надо ввести режимы санитарного контроля, обучить персонал, но не закрывать", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что в этом вопросе очень многое зависит от глав регионов. Баширов также выразил мнение, что сейчас "забота о малых и средних предприятиях стоит в фокусе" у федеральных властей.
В целом, уверен Баширов, "все больше и больше людей осознают, что это [коронавирус] страшная угроза, и они понимают, что лучше потерпеть, лучше потерять какие-то деньги, чем потерять жизнь". Политолог добавил, что некоторые граждане сейчас прибегают к гораздо более жестким мерам самоизоляции, чем рекомендуют власти. "Это и коллективный контроль, что больше ощущается в малых и средних городах, - уточнил эксперт. - Так что поддержка этих действий [ограничений в связи с распространением коронавируса] населением безусловна, на мой взгляд".
Согласно опубликованным во вторник результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян (60%) поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса.
Решения президента
Путин во вторник объявил 6, 7, 8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11-го числа включительно. Глава государства также заявил, что начать подготовку к возвращению России к нормальной жизни необходимо уже сейчас. В течение недели должны быть подготовлены рекомендации, чтобы с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.