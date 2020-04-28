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Организаторы сообщили, что Парижский форум мира состоится по плану в ноябре

Сообщается, что он пройдет в "смешанной форме" - часть выступлений пройдет онлайн

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Третий Парижский форум мира, запланированный на 11-13 ноября, будет проведен в эти сроки. Об этом сообщили во вторник его организаторы.

Они подчеркнули, что главной темой международной встречи решено сделать анализ тех мер, которые должны быть приняты в мире в связи с пандемией COVID-19. "Третий форум состоится, и в первую очередь в силу того, что нынешний [санитарный] кризис делает совершенно очевидной необходимость более широких коллективных действий", - заявил в ходе интернет-конференции генеральный директор международной встречи, французский историк Жюстен Ваис.

По его словам, форум решено провести в "смешанной форме" - часть выступлений будет сделана через интернет. Это связано с тем, что далеко не очевидным является снятие к ноябрю карантина и различных ограничений, вызванных пандемией. "Однако совершенно очевидно то, что форум состоится", - подчеркнул при этом его директор.

Инициатива проведения Парижских форумов мира принадлежит президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Она была выдвинута в 2018 году в связи с празднованием 100-летия окончания Первой мировой войны. Макрон подчеркнул тогда, что одной из главных задач встречи является обсуждение вопросов сохранения и развития системы многосторонности в мире.

Как отметил во вторник президент форума, видный политик и экономист Паскаль Лами, бывший глава Всемирной организации торговли, "такой подход к целям форума становится еще более актуальным в нынешней ситуации".

Намечено, что на обсуждение в Париже в ноябре будут вынесены три главные группы вопросов: организация и работа систем здравоохранения, экономические проблемы и вопросы цифровых технологий, необходимых для отслеживания людей, инфицированных коронавирусом.

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Франция
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