Заместитель главы СПЧ рассчитывает на поддержку НКО после обращения Путина

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ирина Киркора ожидает, что по итогам совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ будет объявлено о мерах поддержки некоммерческих организаций (НКО). Об этом во вторник сообщается на сайте Совета.

"Уже надо начинать думать о том, как поэтапно выходить из этой ситуации, потому что она не завершится 11 мая. Как вернуться в определенный формат жизни, более активный, но при этом не спровоцировать новую волну эпидемии. Важно, чтобы были меры, которые позволят не только восстановиться экономике и предприятиям после пандемии, но и большинству граждан жить в этот период. Очень важно, чтобы меры поддержки коснулись некоммерческих организаций", - приводятся в сообщении слова Киркоры.

Она отметила, что необходимо "снижение социального налога на заработную плату для сотрудников НКО", что является условием "удержания на плаву большинства организаций некоммерческого сектора".

Во вторник президент России Владимир Путин на совещании объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Кроме того, правительство РФ, власти регионов и представители бизнеса должны начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.

Ранее глава государства дал поручение правительству реализовать дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса.

Председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам онлайн-совещания с представителями бизнес-сообщества и некоммерческих организаций направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения партии, в которых, в частности, предлагается предоставить наиболее пострадавшим от пандемии социально ориентированным НКО финансовую поддержку на выплату зарплат и предусмотреть льготные кредиты под 0% на эти цели, разрешить НКО отсрочку уплаты всех видов налогов (за исключением НДС), ограничить на уровне 1% размер эквайринговых комиссий для онлайн-пожертвований в благотворительные фонды.