Въезд в приморские города в Калининградской области ограничат до 11 мая включительно

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Въезд в города на побережье Балтийского моря в Калининградской области будет ограничен на весь период нерабочих дней, объявленных в регионе до 11 мая включительно. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
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Сегодня прошло совещание с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как вы все знаете, период с 1 по 11 мая объявлен в нашей стране нерабочими днями. Мною тоже принят ряд решений: ✅ "Режим самоизоляции" продлен до 11 мая; ✅ До этого же времени все люди, которые работают, должны иметь справки с работы и паспорт; ✅ Открываются все непродовольственные магазины, которые находятся в обособленном здании или имеют отдельный вход. Напомню, правило 1 покупатель на 50 кв. м сохраняется для всех этих магазинов. ✅ 12 мая откроются торговые центры, парикмахерские, салоны красоты; ✅ 5-6 мая дадим дальнейший график послаблений, который выработаем вместе с санитарным врачом региона на основании рекомендаций Правительства России; ❌ Закрываются въезды в прибрежные муниципалитеты на весь период нерабочих дней. Попасть туда можно только по прописке или имея на руках право собственности на недвижимость; ❌ Занятия спортом на площадках, прогулки в парках и на детских площадках пока под запретом. Инфекция долго сохраняется на поверхностях и заболевают и спортсмены и дети. Не стоит рисковать. Дорогие жители Калининградской области! В наших силах противостоять распространению коронавирусной инфекции. Наша неусидчивость дома уже дает первые результаты, Вы видите, как растет число заболевших и инфицированных. Чтобы скорее вернуться к обычному ритму жизни, встречаться с родными, близкими и друзьями, нам надо немного постараться и еще до 11 мая остаться дома. Понимаю, как сложно это сделать при такой теплой погоде и близости Балтийского моря. Берегите своих детей и родителей. Соблюдайте социальную дистанцию, в магазинах и в общественном транспорте носите маски. ⠀ P.S. Не успеваю отвечать на все вопросы в Директ и комментарии. Прошу меня извинить, времени не хватает. Буду стараться отвечать на часто задаваемые вопросы.
Президент России Владимир Путин во вторник объявил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая также становятся выходными днями. В Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции на этот период.
"Закрываются въезды в прибрежные муниципалитеты на весь период нерабочих дней. Попасть туда можно только по прописке или имея на руках право собственности на недвижимость", - написал на своей странице Алиханов, добавив, что пока под запретом остаются также занятия спортом на площадках, прогулки в парках и на детских площадках.
До 11 мая включительно жителям региона, отправляющимся на работу, необходимо иметь соответствующие справки от работодателя. При этом с 29 мая в области разрешено начать работу непродовольственным магазинам, которые находятся в обособленном здании или имеют отдельный вход. Торговые точки обязаны обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности с условием, что на каждого посетителя приходится площадь не менее 50 квадратных метров. Работа парикмахерских, салонов красоты в регионе может быть возобновлена после 11 мая, если это позволит эпидемическая ситуация в области.
В настоящее время при условии соблюдения мер санитарной безопасности в области работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль.
По данным регионального штаба, на 28 апреля в Калининградской области подтверждено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, трое мужчин умерли. На наличие инфекции в общей сложности протестирован 16 451 человек, под медицинским наблюдением остаются 2 083 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.