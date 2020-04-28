Въезд в приморские города в Калининградской области ограничат до 11 мая включительно

КАЛИНИНГРАД, 28 апреля. /ТАСС/. Въезд в города на побережье Балтийского моря в Калининградской области будет ограничен на весь период нерабочих дней, объявленных в регионе до 11 мая включительно. Об этом написал на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.

Президент России Владимир Путин во вторник объявил о продлении нерабочего периода в стране до 11 мая включительно. 6, 7 и 8 мая также становятся выходными днями. В Калининградской области принято решение о продлении режима самоизоляции на этот период.

"Закрываются въезды в прибрежные муниципалитеты на весь период нерабочих дней. Попасть туда можно только по прописке или имея на руках право собственности на недвижимость", - написал на своей странице Алиханов, добавив, что пока под запретом остаются также занятия спортом на площадках, прогулки в парках и на детских площадках.

До 11 мая включительно жителям региона, отправляющимся на работу, необходимо иметь соответствующие справки от работодателя. При этом с 29 мая в области разрешено начать работу непродовольственным магазинам, которые находятся в обособленном здании или имеют отдельный вход. Торговые точки обязаны обеспечить соблюдение мер санитарной безопасности с условием, что на каждого посетителя приходится площадь не менее 50 квадратных метров. Работа парикмахерских, салонов красоты в регионе может быть возобновлена после 11 мая, если это позволит эпидемическая ситуация в области.

В настоящее время при условии соблюдения мер санитарной безопасности в области работают продуктовые магазины, аптеки, предприятия, отнесенные к перечню отраслей обеспечивающих устойчивость экономики и рынка труда региона, включая сельхозпредприятия, машиностроение и кораблестроение, строительную отрасль.

По данным регионального штаба, на 28 апреля в Калининградской области подтверждено 303 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 66 человек выздоровели, трое мужчин умерли. На наличие инфекции в общей сложности протестирован 16 451 человек, под медицинским наблюдением остаются 2 083 человека, в том числе 163 в условиях обсерватора.