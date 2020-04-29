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75-летие Победы

Композитору Микису Теодоракису вручили юбилейную медаль к 75-летию Победы

От имени президента РФ медаль вручил посол Андрей Маслов

АФИНЫ, 29 апреля. /ТАСС/. Греческий композитор и член греческого национального сопротивления Микис Теодоракис получил юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Греции в Facebook.

"Российская медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" была вручена великому греческому композитору, участнику Греческого Сопротивления Микису Теодоракису. Ее вручили согласно указу президента РФ Владимира Путина", - написало посольство на греческом языке.

Дипломатическое представительство разместило также фотографии медали и удостоверения к ней. От имени президента РФ медаль вручил посол Андрей Маслов.

23 апреля посольство РФ в Греции сообщило о вручении юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" экс-президенту Греческой Республики, члену греческого сопротивления Каролосу Папульясу.

Любовь к музыке и борьба с фашизмом

Теодоракис родился 29 июля 1925 года на греческом острове Хиос. С детства он проявил интерес к музыке, свои первые песни стал сочинять, еще не умея играть на музыкальных инструментах. В возрасте 17 лет организовал хор в городе Триполис на полуострове Пелопоннес.

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в Движении Сопротивления. На крупной демонстрации 25 марта 1943 года во время нацистской оккупации Греции он был арестован итальянскими фашистами и подвергнут пыткам. Теодоракису удалось бежать в Афины, где он вступил в отряд Греческой народно-освободительной армии (ЭЛАС). Во время гражданской войны в Греции (1946-1949) композитор был схвачен властями и отправлен в ссылку на остров Икария, а затем помещен в концлагерь на острове Макронисос, где также подвергался жестоким пыткам и избиениям, что привело к частичному параличу.

Освободили его по требованию общественности как инвалида.

В 1949 году Теодоракиса отправили для оздоровления на остров Крит, а в 1950 году он вернулся в Афины, где окончил консерваторию по классу композиции. Затем он получил государственную стипендию и с 1954 по 1959 год учился в Парижской консерватории. Живя во Франции, много сочинял.

К этому периоду относятся камерные прелюдии и сонатины, симфонические произведения и три балета.

Снова борьба

В 1959 году композитор вернулся в Грецию. Он организовал оркестр в Афинах и Музыкальное общество в Пирее.

В апреле 1967 года вскоре после путча, устроенного профашистской хунтой "черных полковников", Теодоракис был вынужден присоединиться к единомышленникам в подполье. Хунта запретила его музыку, а вскоре композитор попал в тюрьму, где провел пять месяцев.

В 1968 году его освободили под давлением мировой общественности и отправили в ссылку, но уже в 1969 году поместили в концлагерь Оропос под Афинами. За него снова заступились всемирно известные деятели культуры, в частности Дмитрий Шостакович, Артур Миллер, Лоуренс Оливье, Ив Монтан и другие.

В конце концов, Теодоракис был освобожден и уехал в Париж в апреле 1970 года. В изгнании он устраивает концерты в пользу борцов с хунтой. После ее падения в июле 1974 года Теодоракис вернулся в Грецию.

Активная политическая деятельность

В 1980-х и 1990-х годах Теодоракис несколько раз избирался в парламент, в течение двух с половиной лет занимал пост государственного министра. В настоящее время - на пенсии. Он создал Движение независимых граждан под названием "Искра".

Композитор награжден наградами разных стран, в том числе Орденом Дружбы (10 марта 2007 года) за большой вклад в укрепление и развитие российско-греческих культурных связей. Он также лауреат Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (1983).

Микис Теодоракис - автор многочисленных симфоний, камерных произведений, а также песен и танцев в народном стиле (циклы "Лирика", "Дионис", "Федра", "Море" и др.). Именно Теодоракису принадлежит авторство музыки к показанному в фильме "Грек Зорба" танцу сиртаки, который после его выхода на экраны стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции.

Теги
ГрецияРоссия75-летие Победы
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