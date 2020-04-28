Захарова считает вывозной рейс из Израиля лучшим ответом американским "фейкоделам"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Вывоз россиян из Тель-Авива во вторник является лучшим ответом "всем фейкоделам", которые утверждали, что Россия бросила своих граждан. Об этом написала во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Хочется передать привет всем фейкоделам, особенно из американских СМИ, которые писали чушь о том, что из Израиля не будут вывозить и что Россия бросила больных детей. Более 250 человек окажутся наконец дома в Москве и Питере", - отметила дипломат.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" во вторник доставил из Тель-Авива в Санкт-Петербург почти 300 человек. Около трети из них, по данным российских дипломатов, находились в Израиле с медицинскими целями. Затем самолет отправится в Москву.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров на родину.