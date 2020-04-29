Опрос: большинство россиян поддерживают меры властей по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян считают оправданными и адекватными меры властей, принимаемые в связи с распространением в стране нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром "Ромир" [имеются в распоряжении ТАСС].

"Основная часть респондентов считает, что принимаемые властями меры оправданны и адекватны угрозе, а каждый четвертый отмечает, что меры недостаточны. Наибольшую поддержку (88%) получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу в связи с распространением вируса (инфицированные или контактирующие с инфицированными), почти две трети (65%) опрошенных граждан готовы поддержать власти в случае введения жесткого карантина", - сообщает "Ромир".

Вместе с тем 37% респондентов считают некоторые ограничительные меры чрезмерными, в первую очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, ограничения на передвижение, закрытие предприятий и пропускную систему.

Опрос зафиксировал высокий уровень осведомленности населения о различных мерах поддержки со стороны государства в связи с эпидемией: 80% знают или что-то слышали о конкретных мерах поддержки граждан и бизнеса. Наиболее известные меры поддержки: отсрочка уплаты различных платежей и налогов, кредитные каникулы для граждан, поддержка малоимущих и многодетных семей, льготные кредиты и субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам.

В качестве основных источников информации о распространении коронавируса в мире и России респонденты назвали ТВ и интернет-СМИ, эти же источники вызывают у них наибольшее доверие. На втором месте - социальные сети и информация друзей и родственников. "В большей степени граждан интересует мнение практикующих врачей (63%) и специалистов, занимающихся проблемой распространения коронавируса. Более половины опрошенных (55%) говорят о достаточности информации о коронавирусе в СМИ. Значительное число опрошенных (63%) считает, что информация дает объективную картину происходящего и помогает преодолеть сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.

Уровень обеспокоенности

Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия несет реальную и серьезную угрозу. "Абсолютное большинство граждан (90% респондентов) принимают профилактические меры: чаще моют руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, стараются не касаться лица руками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трудности в повседневной жизни в связи с введением ограничительных мероприятий испытывают 81% опрошенных, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти на улицу, а затем другие проблемы: недостаток средств профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической активности.

Опрос

Телефонный опрос был проведен исследовательским центром "Ромир" по заказу Фонда развития гражданского общества в 90 населенных пунктах в 45 субъектах РФ. В нем приняли участие 2 000 человек, представляющие городское и сельское население страны, различные социальные и возрастные страты.

Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2020 года.