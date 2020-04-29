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Пандемия коронавируса нового типа

Губернатор американского штата Мэн продлил санитарные меры в связи с пандемией до 31 мая

Ранее о продлении режима самоизоляции объявил губернатор Массачусетса

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Санитарные меры, призванные помешать распространению нового коронавируса в американском штате Мэн, продлены до 31 мая. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, об этом проинформировала губернатор штата Джанет Миллс.

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"Я объявляю о том, что подписано новое распоряжение о продлении режима самоизоляции, - сказала она. - Срок действия этого распоряжения - до 31 мая".

По словам Миллс, на это время жителям Мэна "будут разрешены те действия, которые предусмотрены в ранее изданном документе, в частности периодические посещения продовольственных магазинов". Вместе с тем, как отметила губернатор, начата подготовка к постепенному возобновлению экономической активности в штате, нарушенной пандемией коронавируса.

Ранее во вторник о продлении по меньшей мере до 18 мая режима самоизоляции объявил губернатор Массачусетса Чарли Бейкер, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, по сообщению CNN, рассматривает планы переноса начала нового учебного года в школах штата на конец июля или начало августа с тем, чтобы восстановить учебный процесс, нарушенный пандемией.

На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине - до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 57,8 тысячи человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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