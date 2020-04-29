В США организация соотечественников готова помочь всем школьникам, желающим вернуться в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Общественная организация "Русская молодежь Америки" готова оказать содействие всем российским школьникам, находящимся в США по линии учебных и ознакомительных программ и желающим вернуться домой. Об этом сообщил во вторник ТАСС президент данного объединения Игорь Кочан, прибывший в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди. Оттуда, как планируется, вылетит возвратный рейс "Аэрофлота" в Москву.

"Да, мы будем помогать всем школьникам, пока они не будут вывезены. В принципе, не только школьникам мы помогаем, а всем соотечественникам, которые не могут вылететь. Сегодня весь день встречали школьников в разных аэропортах и кого-то в других терминалах, - рассказал Кочан. - Родители очень беспокоятся. Это несовершеннолетние дети. Кому-то нужен транспорт, кому-то нужен был ночлег буквально на одну ночь. У кого-то нужно было убедиться, что все хорошо с багажом. Поэтому всем стараемся помочь".

Как он отметил, организации соотечественников оказывают помощь российским школьникам, желающим вернуться в РФ, не только в Нью-Йорке. "Русская молодежь Америки" сфокусирована на Нью-Йорке, но сообщество соотечественников довольно обширно, - констатировал Кочан. - Я также являюсь представителем Координационного совета организаций российских соотечественников. Через координационный совет мы стараемся помочь школьникам (и не только школьникам) по всей стране". "У нас очень хорошие связи со всеми крупными городами, где проживают наши соотечественники, и буквально как только у нас раздается звонок из практически любого города и кому-то нужна помощь в этом городе, мы находим такую помощь", - добавил он.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди, рейс самолета "Аэрофлота" из этой воздушной гавани запланирован во вторник на 19:20 по местному времени (02:20 мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево в среду - 11:45 мск. По словам Кочана, этим бортом, как ожидается, в РФ вернутся 19 российских школьников.

Ранее посольство России в США отметило, что "Русская молодежь Америки" оказывает весомое содействие в своевременной доставке российских школьников в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, откуда запланирован рейс в Москву. "В частности, соотечественники инициативно разработали график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка для доставки в срок к стойке регистрации. Несколько прибывших заранее расселяют в семьях, - написал в Facebook посол РФ в США Анатолий Антонов. - Помогают и тем, кого американские семьи вовсе отказались транспортировать из отдаленных населенных пунктов в местные аэропорты".

Бездействие американских властей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 апреля на брифинге, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи властей США в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее российские старшеклассники выезжали в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ. "Из-за этого российским дипломатам в Вашингтоне и вообще на территории США приходится заниматься этим вопросом самостоятельно, - указала Захарова. - Мы, конечно, сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США".

По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. "Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой", - отметила Захарова.