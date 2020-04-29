Суд в США отказался отправить россиянина Фирсова из изолятора под домашний арест

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Фирсов, задержанный в США по подозрению в хищении персональных данных, получил отказ в переводе из-под стражи в изоляторе под домашний арест до начала рассмотрения его дела в суде. Об этом говорится в постановлении, поступившем во вторник в электронную базу федерального суда Южного округа штата Калифорния в городе Сан-Диего.

"Суд таким образом отклоняет ходатайство ответчика о домашнем аресте до судебного разбирательства", - говорится в постановлении магистратского судьи Эллисон Годдард. Фирсов сейчас находится в следственном изоляторе в Сан-Диего.

"Ответчик аргументировал свое ходатайство тем, что его следует временно освободить на основании поставленного ему диагноза "бронхиальная астма" и госпитализации 10 лет назад. Федеральное правительство США обращает внимание на то, что ответчик во время взятия под стражу не раскрыл, что у него бронхиальная астма, и не принимает лекарства в связи с этим хроническим заболеванием", - пояснила судья. С ее точки зрения, администрация следственного изолятора, где содержится Фирсов, "приняла исчерпывающие меры предосторожности в целях ограничения распространения [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19".

Сторона обвинения возражала против домашнего ареста россиянина, утверждая, что он в этом случае предпримет попытку бежать в Мексику и обратиться там в посольство РФ, чтобы улететь на родину. Судебные слушания по делу Фирсова отложены до 15 мая.

Американские власти задержали россиянина по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования при изготовлении фальшивых удостоверений личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Он был задержан в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди 7 марта.