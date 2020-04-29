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Более 300 человек должны вернуться из США в РФ вывозным рейсом

Как ожидается, рейс "Аэрофлота" прибудет в Шереметьево 29 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Более 300 россиян, как ожидается, вернутся в РФ самолетом "Аэрофлота", который должен вылететь во вторник из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, прибывший в аэропорт имени Джона Кеннеди.

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"Общее количество пассажиров оценивается где-то в 320 человек", - сказал он. Топольский отметил, что в их числе "пожилые люди, больные люди, школьники".

Он констатировал, что дипломаты генконсульства находятся в аэропорту и контролируют ситуацию. "Мы здесь будем находиться до того, как регистрация завершится", - добавил Топольский. "Мы привезли с собой и передали какое-то количество защитных масок. В первую очередь детям и пожилым людям", - сказал он.

Согласно информации, размещенной на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди, рейс "Аэрофлота" из этой воздушной гавани запланирован во вторник на 19:20 по местному времени (29 апреля в 02:20 мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево в среду - 11:45 мск.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тыс. российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого уже были организованы два вывозных рейса "Аэрофлота" из США в РФ.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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