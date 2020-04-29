Рослесхоз намерен решить проблему с черными лесорубами с помощью нового закона

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Законопроект о необходимости отражения всего процесса заготовки древесины с помощью электронного документа внесен в правительство, Рослесхоз рассчитывает, что это кардинально поменяет ситуацию с черными лесорубами в России в ближайшее время, сообщил глава ведомства Сергей Аноприенко.

"Сейчас в правительство внесен законопроект, который, смею вас уверить, кардинально поменяет ситуацию с незаконными рубками. После его принятия в ЛесЕГАИС будет загружена вся первичная документация, которой сейчас там нет: счета-фактуры и прочее <...> Я очень надеюсь, что законопроект уже в этом году будет принят и с 1 января введен в действие", - сообщил он в интервью изданию "Известия".

По словам Аноприенко, законопроектом предлагается ввести электронный сопроводительный документ, который будет фиксировать информацию на месте выдела, у мастера леса, на месте складирования и на средствах доставки. Таким образом, будет сквозной учет всего процесса заготовки древесины.

"Сейчас доставка древесины с места добычи до места складирования оформляется на бумаге. Как только заключен договор купли-продажи, вопрос законности добычи древесины отпадает сам собой. По сути, вся древесина, зафиксированная в ЛесЕГАИС, получается официальной. А по новому закону электронный сопроводительный документ появится и в месте выдела, у мастера леса, и на месте складирования, и на средствах доставки", - поясняет глава ведомства.