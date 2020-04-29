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В Рослесхозе заявили, что самоизоляция негативно повлияла на ситуацию с лесными пожарами

Как отметил глава ведомства Сергей Аноприенко, из-за потепления в некоторых регионах страны люди выезжают на природу, в результате чего наблюдается "всплеск термоточек"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в период пандемии коронавируса негативно сказался на пожароопасной ситуации в России, количество очагов пожаров, по данным на 28 апреля, увеличилось в 1,7 раза по сравнению с показателями прошлого года - до 3 339. Об этом рассказал глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

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"Очень плохо", - сказал он, отвечая на вопрос издания о том, как режим самоизоляции сказывается на пожароопасной ситуации. "Если в начале марта наша отраслевая статистика фиксировала уменьшение количества термоточек по сравнению с 2019 годом в пять раз, то уже с 20-х чисел марта пошел всплеск пожаров по всей стране. Это может быть связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими (с 28 марта), люди самоизолировались на природе и забыли о правилах пожарной безопасности", - пояснил Аноприенко.

По словам главы Рослесхоза, на 28 апреля в стране зафиксировано 3 339 очагов, в прошлом году этот показатель составил 1 960. Площадь, пройденная пожарами с начала года, составляет 477 тыс. га, в то время как при аналогичных подсчетах в 2019 году это было 382 тыс. га, привел статистику Аноприенко. При этом он указал на уменьшение средней площади пожара (195 га в 2019 году и чуть больше 140 га по сегодняшним показателям 2020 года), отметив, что в стране стали быстрее фиксировать пожары, не позволяя им разгораться.

По мнению Аноприенко, из-за потепления в ряде регионов России люди выезжают на природу, в результате чего наблюдается "всплеск термоточек". "Как и прежде, основная причина практически всех лесных пожаров - человеческий фактор. Особенно весной, когда огонь идет в лес от несанкционированных сельхозпалов и непотушенных костров по берегам водоемов", - сказал он, предупредив о большом риске увеличения лесных пожаров в период майских праздников.

В понедельник глава Рослесхоза в эфире телеканала "Россия-24" сообщал, что наиболее сложная ситуация с лесными пожарами в России сложилась в Забайкалье, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и Красноярском крае. Основная их причина - переход огня от несанкционированных палов травы на полях.

Теги
РоссияБорьба с природными пожарами в РоссииПандемия коронавируса нового типа
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