Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, в том числе школьники, вылетели во вторник из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". На электронном табло в воздушной гавани в 19:36 по местному времени (02:36 мск) появилась информация о том, что рейс SU103 отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 11:45 мск.

По данным генерального консульства РФ в Нью-Йорке, на борту самолета Boeing 777-300 находятся около 300 человек. Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.

В канале Минкомсвязи РФ в мессенджере Telegram ранее была опубликована информация, согласно которой на рейс могут попасть граждане РФ, которые "проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях".

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что более 2 тысяч российских граждан, находящихся на территории США, сообщили дипломатам о желании вернуться домой. После этого были организованы два вывозных рейса "Аэрофлота" из США в РФ.