В штате Вайоминг 1 мая откроются спортзалы, парикмахерские и маникюрные салоны

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти американского штата Вайоминг приняли решение с 1 мая возобновить работу спортзалов, парикмахерских и маникюрных салонов. Об этом объявил во вторник губернатор штата Марк Гордон на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN .

"Мой указ запускает процесс возобновления работы экономики Вайоминга", - отметил губернатор. Он акцентировал внимание на том, что владельцам спортзалов, парикмахерских и маникюрных салонов предписывается следить за соблюдением безопасной дистанции, не допускать нахождения более 10 человек в помещении и иметь контактные данные всех клиентов.

Предприятия общественного питания Вайоминга продолжат работать только навынос. Клиентам разрешается ждать заказа внутри ресторана или бара, но количество находящихся внутри не должно превышать пяти человек.

Губернатор Теннесси Билл Ли во вторник объявил о решении с 1 мая возобновить работу спортзалов в 89 из 95 округов штата. Владельцам предписано сократить число занимающихся спортом на 50%, убрать тренажеры совместного пользования и следить за соблюдением безопасной дистанции. "Рестораны начнут открываться. Предприятия розничной торговли откроются завтра, а сегодня мы объявляем о том, что спортзалам разрешат возобновить работу в пятницу", - уточнил Ли.

На этой неделе некоторые санитарные ограничения смягчены в штатах Колорадо, Миннесота и Джорджия, где власти дали разрешение на возобновление работы некоторых предприятий при строгом соблюдении санитарных правил. В штате Нью-Йорк, наиболее сильно пострадавшем от пандемии коронавируса, срок действия санитарных мер продлен как минимум до 15 мая, а в Висконсине - до 26 мая.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 58 343 человека.