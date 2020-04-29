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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС в условиях пандемии коронавируса советуют не есть из общей посуды и упаковок

В рекомендациях института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отмечается, что в этом случае риск передачи инфекции повышается

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России в условиях распространения коронавируса советуют не есть в общественных местах и на работе из общей посуды и упаковок, что сократит риск передачи инфекции.

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"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу, например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки", - говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС МЧС России.

Кроме того, специалисты рекомендуют сократить прикосновения к любым поверхностям и предметам в общественных местах. Они советуют носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости можно было их продезинфицировать. Также рекомендуется держать при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток и всегда прикрывать рот и нос салфеткой при кашле или чихании. "Использованную салфетку сразу нужно выбросить, не используйте ее повторно", - говорится в рекомендациях.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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