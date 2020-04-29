Власти Камчатки до конца года запустят проект, приглашающий россиян посетить регион

"Мы планируем в 2020 году запустить большой проект примерно с таким лозунгом: "Посетите Камчатку в 2020 году". Ни для кого не секрет, что многие жители России мечтают посетить Камчатку, но не могут в силу разных причин. И мы постараемся в 2020 году программу социального туризма нарастить, чтобы и жителей России поддержать, и при этом поддержать свою туристическую сферу", - сказал врио главы региона.

Власти региона прорабатывают меры по снижению стоимости посещения Камчатки в туристических целях. "Авиабилеты будут дешевые, средства размещения будут дешевле, мы обнулим ряд сборов, которые были, чтобы сделать посещение доступным, и попробуем заместить внешний иностранный спрос внутренним спросом. Уверен, что у нас получится это сделать, мне кажется это важным с социальной точки зрения", - поделился с ТАСС планами врио губернатора.

Ранее ТАСС сообщал, что региональные власти и представители бизнеса разрабатывают новые туристические программы и маршруты, чтобы привлекать отдыхающих не только летом, но и осенью.