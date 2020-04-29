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Власти Камчатки до конца года запустят проект, приглашающий россиян посетить регион

Врио губернатора Владимир Солодов сказал, что ищутся пути, как сделать посещение края более доступным
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 29 апреля. Власти Камчатки в 2020 году запустят проект, приглашающий россиян посетить Камчатский край. Об этом рассказал ТАСС в интервью врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

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"Мы планируем в 2020 году запустить большой проект примерно с таким лозунгом: "Посетите Камчатку в 2020 году". Ни для кого не секрет, что многие жители России мечтают посетить Камчатку, но не могут в силу разных причин. И мы постараемся в 2020 году программу социального туризма нарастить, чтобы и жителей России поддержать, и при этом поддержать свою туристическую сферу", - сказал врио главы региона.

Власти региона прорабатывают меры по снижению стоимости посещения Камчатки в туристических целях. "Авиабилеты будут дешевые, средства размещения будут дешевле, мы обнулим ряд сборов, которые были, чтобы сделать посещение доступным, и попробуем заместить внешний иностранный спрос внутренним спросом. Уверен, что у нас получится это сделать, мне кажется это важным с социальной точки зрения", - поделился с ТАСС планами врио губернатора.

Ранее ТАСС сообщал, что региональные власти и представители бизнеса разрабатывают новые туристические программы и маршруты, чтобы привлекать отдыхающих не только летом, но и осенью.

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В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, это почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Самыми популярными местами отдыха на Камчатке остаются "Долина гейзеров" с ее уникальными геотермальными источниками и Налычевская долина, которая обрамлена цепью вулканов.

Во время пандемии коронавируса власти Камчатки разработали дополнительные меры поддержки туристической отрасли, которая является ключевой для региона. Среди них - снижение налоговых сборов и коммунальных платежей, а также использование мест коллективного размещения в качестве обсерваторов для прибывающих на полуостров вахтовых сотрудников.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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