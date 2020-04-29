Умер глава Мальтийского ордена

ТАСС, 29 апреля. Князь (80-й) и великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто умер в Риме на 76-м году жизни, сообщается в среду на сайте организации.

Причиной смерти стала диагностированная несколько месяцев назад неизлечимая болезнь. Временно исполнять обязанности главы ордена до избрания нового магистра будет великий командор Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш.

Ранее организация информировала о госпитализации великого магистра, который был избран 2 мая 2018 года, в критическом состоянии. Великий магистр Мальтийского ордена избирается пожизненно.

Орден был основан в Иерусалиме в XI веке и приобрел значимость после признания его в 1113 году Папой Римским Пасхалием II. Изначально назначением ордена было оказание помощи больным и нуждающимся, поэтому еще в Иерусалиме был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Затем госпитали ордена появились сначала на Родосе, а потом на Мальте, где орден базировался до 1798 года. В 1834 году его постоянная штаб-квартира переместилась в Рим.

В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. Его основной деятельностью остается благотворительность, в основном в области оказания медицинской и гуманитарной помощи. Мальтийский орден является субъектом международного права и обладает суверенитетом, он имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами, включая Россию, и входит на правах наблюдателя в 80 международных организаций. Будучи религиозным католическим орденом, он связан с Ватиканом, хотя и не подчиняется напрямую Папе Римскому.