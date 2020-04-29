В Хабаровском крае отменили часть региональных рейсов

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" отменила и сократила часть рейсов в населенные пункты Хабаровского края из-за пандемии. Об этом сообщается в среду на сайте авиакомпании.

"Сложившаяся в Хабаровском крае эпидемическая обстановка и поступающие в этой связи обращения глав муниципальных районов и жителей региона внесли коррективы в расписание регулярных рейсов КГУП "Хабаровские авиалинии". На основании обращений глав Аяно-Майского и Тугуро - Чумиканского муниципальных районов для недопущения завоза новой коронавирусной инфекции принято решение об ограничении пассажирских авиаперевозок и их выполнении согласно новому расписанию", - говорится в сообщении.

Так, рейсы по маршруту Хабаровск - Чумикан, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Чумикан будут выполняться один раз в неделю до середины мая.

Рейсы из Хабаровска до поселков Аян и Нелькан отменены до конца мая. Для пассажиров, которые приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, перенесут дату вылета.

"Хабаровские авиалинии" специализируются на региональных перевозках пассажиров и грузов регулярными и чартерными рейсами.

В Хабаровском крае введен режим самоизоляции. Всего в крае, по данным министерства здравоохранения региона, зарегистрировано 467 случаев заболевания, в том числе 53 человека выздоровели, пятеро умерли. За прошлые сутки в крае выявили 28 новых случаев заболевания, вызываемого COVID-19.