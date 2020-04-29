Школьники признательны властям РФ и соотечественникам за помощь в возвращении домой

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /ТАСС/. Российские школьники, которые находились в США по линии учебных и ознакомительных программ и вошли в число пассажиров возвратного рейса "Аэрофлота", признательны дипломатам РФ и организациям соотечественников за помощь в возвращении домой. Об этом трое старшеклассников рассказали перед вылетом в беседе с корреспондентом ТАСС.

Все они в течение нескольких месяцев учились в американских общеобразовательных школах. Алена - в штате Небраска, Дмитрий - в Айове, Ирина - в Оклахоме. Они приехали в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди при содействии общественной организации "Русская молодежь Америки".

"Я лично сама ни за что бы не разобралась здесь, в аэропорту, - сообщила Ирина. - Естественно, благодарны за помощь, нам маски достали. Это сейчас самое сложное". Дмитрий констатировал, что "сам бы не справился". Он подчеркнул, что не видит сейчас иных возможностей вернуться в Россию из США, кроме как рейсом "Аэрофлота". "Конечно, за это есть благодарность", - отметил старшеклассник. "На самом деле они правда очень сильно помогли", - добавила Алена.

Подростки сказали, что с нетерпением ждут встречи с родными в России. Они сообщили, что отправились в США, в частности, с целью лучше выучить английский язык.

Вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву примерно в 19:36 по местному времени (02:36 мск). Ожидаемое время прибытия в Шереметьево - 11:40 мск.

По данным посольства РФ в США, на борту самолета Boeing 777-300 находятся 257 пассажиров. Как сообщил президент организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом домой возвращаются 19 российских школьников.

Бездействие американских властей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 23 апреля на брифинге, что внешнеполитическое ведомство сделает выводы из недостаточной помощи американских властей в розыске российских школьников. Она отметила, что ранее старшеклассники выезжали из РФ в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Однако американские официальные лица дистанцируются от решения данной проблемы, не реагируя на обращения посольства РФ. "Из-за этого российским дипломатам в Вашингтоне и вообще на территории США приходится заниматься этим вопросом самостоятельно, - указала Захарова. - Мы, конечно, сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США".

По ее словам, в Соединенных Штатах с прошлой осени находились примерно 80 российских учащихся. "Пока посольству удалось определить поименно 42 человека. Из них восемь уже вернулись в Россию, 34 остаются в США и разбросаны по всей стране, многие из них хотят быстрее вернуться домой", - отметила Захарова.