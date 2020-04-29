ТОКИО, 29 апреля. /ТАСС/. Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс удостоен японского ордена Восходящего солнца первой степени. Об этом говорится в опубликованном в среду постановлении правительства Японии.

Всего в списке 117 иностранцев из 57 стран и регионов, а также более 4 тыс. японцев. В этот раз наград различных степеней удостоены пятеро россиян.

Ордена третьей степени на шейной ленте будут позднее вручены советскому и российскому историку, японисту, доктору исторических наук Александру Мещерякову, а также главному научному сотруднику Центра японских исследований Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Ирине Лебедевой.

Наград четвертой степени на нагрудной ленте удостоены старший научный сотрудник Института восточных рукописей РАН Вадим Климов и директор Дальневосточного художественного музея Валентина Запорожская. Орден пятой степени присвоен Галине Шишкиной - старшему научному сотруднику Государственного музея Востока.

Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году, он имеет восемь степеней. Со второй половины прошлого века им были награждены десятки граждан СССР и России, в основном деятели науки и искусства, востоковеды, исследователи Японии.