В восьми городах Дальнего Востока дадут салюты в День Победы

"К проведению праздничных артиллерийских салютов в Восточном военном округе 9 мая будет привлечено 60 единиц вооружения и военной техники, в том числе 40 артиллерийских орудий и 20 салютных установок, а также 920 человек личного состава. 9 мая праздничные салюты состоятся в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском", - сообщила пресс-служба.

Чтобы поздравить местных жителей с Днем Победы, будут работать звуковещательные станции, полевые автомобильные клубы и комплексы отбора на военную службу по контракту. Кроме того, состоятся выступления более 120 агитационных бригад учреждений культуры, соединений и воинских частей. Утром 9 мая военнослужащие и представители военкоматов ВВО возложат цветы и венки к 1014 памятникам и воинским захоронениям в Дальневосточном федеральном округе, чтобы отдать дань памяти людям, погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны. Вопросы участия ветеранов прорабатываются индивидуально, чтобы позаботиться о здоровье и снизить риск заражения коронавирусом.

Военные уже начали поздравлять ветеранов войны и тружеников тыла и оказывать им адресную помощь. Так, на их домах и квартирах офицеры ВВО обновили старые и разместили новые информационные таблички. Всего военнослужащие и гражданский персонал ВВО поздравили с 75-летием Победы более 2,6 тыс. ветеранов. До 9 мая внимание окажут еще 3,5 тыс. участникам ВОВ и труженикам тыла.

Чтобы отдать почести воинам, погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны, а также ушедшим в послевоенный период, военные совместно с главами регионов и местными властями благоустраивают памятники и воинские захоронения. Уже привели в порядок более 400 объектов, работы на всех мемориалах планируется завершить до 1 мая.

В России 2020 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Президент РФ Владимир Путин 16 апреля объявил о решении перенести парад Победы, поскольку подготовку к нему невозможно вести в условиях распространения коронавируса, и обещал, что празднование Дня Победы пройдет позже в этом году.